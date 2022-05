Ecco i nuovi mostri | è partita la caccia agli Alpini

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Zuppa di Porro. La visita di Draghi in america: non si è capito nulla. Per il rsto ottimo. Daje all’alpino. sono i: fate schifo titola la Stampa. Direi che fanno schifo questi giudizi somari su 400mila militari. Con loro Sallusti e Gandola. Bocciato il presidenzialismo, anche dai destri. L’assassina con l’ombrello torna a casa e per lei paghiamo noi. Musk si riprendte Trump. Un fantomatico piano di Mediobanca, non ci si crede, con tutto il ruispetto per chi lo ha scritto, nella stronzata prospettata. #rassegnastampa11maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.