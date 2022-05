Draghi svela l'ovvio (e l'ipocrisia europea): il gas si pagherà in rubli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il premier da Washington: "La maggior parte delle aziende Ue ha aperto i conti K". Il Cremlino fornisce la scappatoia: "Sanzioni non violate". Biden propone un tetto al prezzo del petrolio Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il premier da Washington: "La maggior parte delle aziende Ue ha aperto i conti K". Il Cremlino fornisce la scappatoia: "Sanzioni non violate". Biden propone un tetto al prezzo del petrolio

Advertising

marcoprat : RT @oggisettimanale: Settantacinquesima notte di guerra. La ritirata russa da #Kharkiv svela cadaveri di soldati di #Mosca abbandonati in s… - oggisettimanale : Settantacinquesima notte di guerra. La ritirata russa da #Kharkiv svela cadaveri di soldati di #Mosca abbandonati i… - Borsapretporter : Mannaia su #Draghi. Facile il what ever it takes prima in EU poi in Italia con l'esplosione del debito, poi il ceri… - patrinelli : Giusto il tempo di elaborare la notizia, e già si ridimensiona l’esultanza per la stangata sulla casa schivata graz… - CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Pedrizzi (Federproprietà) svela il bluff dell’accordo sul catasto: “Draghi ha caricato l’arma delle tasse” https://t.co… -