Corea del sud: ad aprile occupazione sale di 865mila unità, aumento più alto dal 2000 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Seoul, 11 mag. (Adnkronos) - L'occupazione della Corea del Sud ha continuato a crescere per il 14° mese consecutivo ad aprile, registrando l'aumento del mese più alto in 22 anni, secondo i dati dell'ufficio statistico. Il numero degli occupati è stato di 28.078.000 ad aprile, in aumento di 865.000 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Seoul, 11 mag. (Adnkronos) - L'delladel Sud ha continuato a crescere per il 14° mese consecutivo ad, registrando l'del mese piùin 22 anni, secondo i dati dell'ufficio statistico. Il numero degli occupati è stato di 28.078.000 ad, indi 865.000 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

