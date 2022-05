(Di mercoledì 11 maggio 2022) Oggi si gioca la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ieri il difensore bianconero, Giorgio, ha parlato alla stampa ricordando i successi raggiungi con il club in termini di scudetto endo con. «Ipiù uno,se non lo, visto che c’è la rivalità accendiamola». E poi sulla filosofia Juve: «La Juve ha valori che ho solo imparato e portato avanti: quando si arriva qui si capiscono. Le serve l’identità che io ho preso da Buffon, Del Piero, Birindelli e Pessotto: c’è sempre un filo conduttore nella sua storia. Una vittoria con l’Inter sarebbe un’iniezione di fiducia: non sempre ci si riesce, ma il Dna Juve impone di provare a vincere ogni ...

Advertising

napolista : Chiellini scherza su Calciopoli: «I miei titoli? Sarebbero venti più uno, anche se non lo possiamo dire» Stasera l… -

Tuttosport

Ho tanti bei ricordi, anche se ultimamente mi hanno dato qualche dispiacere' ,prima di ... Devo scegliere tra Bonucci e'. Allegri si sofferma sull'eliminazione dell'U19 bianconera in ...Così Alessandro Del Pierosui social, dove posta una foto in cui lo si vede tra Leonardo Bonucci e Giorgio, attuali leader di quella Juventus che l'ex numero 10 ha rappresentato in ... Juve, Del Piero scherza sui social con Bonucci e Chiellini 39 - TORELLO PER I BIANCONERI - Adesso i giocatori stanno facendo il torello e tra il gruppo c'è un bel clima e non mancano gli scherzi. Il ritmo è serrato e Chiellini incita i compagni. Al gruppo, ...16:31 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la finale di Coppa Italia: Szczesny Perin Pinsoglio ...