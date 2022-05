Chiellini | ora è ufficiale | Buffon e Marchisio confermano tutto

Advertising

juventusfc : ??? @chiellini: «Contro l'Inter le partite sono sempre equilibrate e questo ancora di più deve farci capire quanto s… - juventusfc : ??? @chiellini: «Mi sento un fratello maggiore verso i ragazzi che ci sono ora e spero di aver lasciato loro qualcos… - juventusfc : ??? @chiellini: «Non mi aspetto una partita simile a quelle di campionato. Futuro? Ora pensiamo solo a questa finale… - UgoBaroni : RT @juventusfc: ??? @chiellini: «Non mi aspetto una partita simile a quelle di campionato. Futuro? Ora pensiamo solo a questa finale, poi ve… - UgoBaroni : RT @juventusfc: ??? @chiellini: «Mi sento un fratello maggiore verso i ragazzi che ci sono ora e spero di aver lasciato loro qualcosa. La Ju… -

Marchisio e Buffon ufficializzano il ritiro die Marchisio © LaPresseInvece a sentire Claudio Marchisio, suo ex compagno, la scelta è già sicura: 'Manca un vero play, ma penso che ...E sarà anche l'ultima volta in cuipotrà alzare un trofeo indossando il bianconero: lo ha già fatto 19 volte, dopo essere arrivato sotto la Mole a 21 anni diventando poi capitano a 35 ...La finale di stasera tra Juventus e Inter sarà inevitabilmente speciale sia per Dybala che per Giorgio Chiellini: per il capitano è arrivata praticamente l’ufficialità Juve-Inter di questa sera si ...(Corriere della Sera) Chiosa finale su Giorgio Chiellini, al centro di molte voci su un possibile addio: "Merita grande rispetto In vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, Arrivabene è ...