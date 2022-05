Borsa: Asia positiva con Biden, bene i listini cinesi (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'idea del presidente statunitense Biden di cancellare i dazi Usa sui prodotti cinesi per combattere l'inflazione, aiutando così le politiche della Fed, ha dato impulso generalmente positivo alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'idea del presidente statunitensedi cancellare i dazi Usa sui prodottiper combattere l'inflazione, aiutando così le politiche della Fed, ha dato impulso generalmente positivo alle ...

