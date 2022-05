Bonus bici 2022: a chi spetta e requisiti (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutte le informazioni utili per richiedere il riconoscimento dell’agevolazione approvata dal Governo. Bonus bici 2022: cos’è e come funziona Il Governo ha approvato il nuovo Bonus bici 2022, noto anche come Bonus mobilità 2022. La manovra è stata ideata per sostenere la diffusione della mobilità sostenibile. A proposito della misura, questa prevede l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro e l’erogazione di un indennizzo di importo pari a un massimo di 750 euro. Il Bonus viene destinato a coloro che hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette, e-bike, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile o abbonamenti al trasporto pubblico. Le domande per poter beneficiare dell’agevolazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutte le informazioni utili per richiedere il riconoscimento dell’agevolazione approvata dal Governo.: cos’è e come funziona Il Governo ha approvato il nuovo, noto anche comemobilità. La manovra è stata ideata per sostenere la diffusione della mobilità sostenibile. A proposito della misura, questa prevede l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro e l’erogazione di un indennizzo di importo pari a un massimo di 750 euro. Ilviene destinato a coloro che hanno acquistato monopattini elettrici,clette, e-bike, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile o abbonamenti al trasporto pubblico. Le domande per poter beneficiare dell’agevolazione ...

