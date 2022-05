Beve bicarbonato dopo la grigliata | gli esplode lo stomaco

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Prima lacon gli amici,ndo birra, poi una pizza in famiglia e, infine, acqua frizzante e, due cucchiai interi, per digerire: un 43enne di Modena ha riportato una lacerazione delloe all'ospedale di Baggiovara...

il Resto del Carlino

Modena, gli esplode lo stomaco: mix di cibo e bicarbonato Bicarbonato dopo l'abbuffata di Pasquetta: 43enne con lo stomaco lacerato in ospedale. Aveva mangiato molta carne a pranzo ...Prima la grigliata con gli amici, bevendo birra, poi una pizza in famiglia e, infine, acqua frizzante e bicarbonato, due cucchiai interi, per digerire: un 43enne di Modena ha riportato una lacerazione ...