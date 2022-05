Attacco hacker russi a siti italiani: colpiti anche quelli della Difesa e del Senato (Di mercoledì 11 maggio 2022) È in corso da parte di hacker russi un Attacco informativo a diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa. Secondo quanto si apprende, l’operazione sarebbe stata realizzata dal collettivo filo russo ‘Killnet’ e non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversi siti. Attacco hacker russi a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) È in corso da parte diuninformativo a diversi, tra cui quello del. Secondo quanto si apprende, l’operazione sarebbe stata realizzata dal collettivo filo russo ‘Killnet’ e non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - RobTallei : Un attacco informatico a diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, è in corso da parte di ha… - SkyTG24 : Attacco hacker russi a siti italiani, nel mirino anche Difesa e Senato - telescogianni : RT @martaottaviani: Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv, #tr… - HoccoRoux : RT @martaottaviani: Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv, #tr… -