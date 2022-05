Attacco hacker russi a siti italiani, anche Senato e Difesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Diversi siti istituzionali, tra cui gli indirizzi web del Senato e del ministero della Difesa, sono sotto Attacco informatico. L’azione hacker sarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Sono in corso gli accertamenti da parte degli apparati della sicurezza informatica, l’accesso ai siti è al momento impossibile o molto rallentato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Diversiistituzionali, tra cui gli indirizzi web dele del ministero della, sono sottoinformatico. L’azionesarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Sono in corso gli accertamenti da parte degli apparati della sicurezza informatica, l’accesso aiè al momento impossibile o molto rallentato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - Raf17Pallotto : RT @martaottaviani: Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv, #tr… - francescomila18 : RT @__Pam__de: Italia: attacco hacker ai siti istituzionali, non hanno mai funzionato così bene #ammuzzo #Anonymous -