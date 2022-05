“Amici”, Giulia Pauselli lascia lo storico talent di Canale 5: l’annuncio è straziante (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fra meno di una settimana si concluderà anche la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo vincitore, nella famosa scuola di Canale 5 è tempo di bilanci. La ballerina professionista Giulia Pauselli da deciso di lasciare, almeno per il momento, il noto talent show. Dopo cinque lunghi anni all’interno della compagnia di ballo Giulia Pauselli saluta Amici svuotando il suo camerino, la danzatrice a settembre diventerà mamma per la prima volta e per questo ha bisogno di riposo e di concentrarsi sul futuro bebè. Il suo addio, che sa più di un arrivederci, arrivato poco fa su Instagram ha commosso tutti i suoi numerosi followers.



Giulia Pauselli a ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fra meno di una settimana si concluderà anche la ventunesima edizione didi Maria De Filippi. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo vincitore, nella famosa scuola di5 è tempo di bilanci. La ballerina professionistada deciso dire, almeno per il momento, il notoshow. Dopo cinque lunghi anni all’interno della compagnia di ballosalutasvuotando il suo camerino, la danzatrice a settembre diventerà mamma per la prima volta e per questo ha bisogno di riposo e di concentrarsi sul futuro bebè. Il suo addio, che sa più di un arrivederci, arrivato poco fa su Instagram ha commosso tutti i suoi numerosi followers.a ...

Advertising

Sara74927299 : Sono scappati tutti Giulia dopo che e stata pizzicata più volte non si fa vedere più se non per lavoro. Anche perch… - PasqualeMarro : #GiuliaPauselli lascia Amici, le sue parole - ElisaDiGiacomo : Giulia Pauselli lascia Amici, l'annuncio social: 'Sono felice e nostalgica' - angelo_menel : @alexsdado @GraziaLombardi3 @Giulia_B mia sorella, che aderì alla protezione civile imperniata sugli amici alpini,… -