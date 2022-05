Amici 21, Rudy Zerbi ha negato a LDA di suonare il piano? E’ polemica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono trascorse alcune settimane da quando LDA è stato eliminato da Amici 21, contro ogni aspettativa del pubblico. Nessuno infatti si aspettava che il giovane cantante non arrivasse in finale, e la sua uscita di scena ha fatto storcere il naso ai più. Luca tuttavia si è dichiarato più che soddisfatto del suo percorso all’interno Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono trascorse alcune settimane da quando LDA è stato eliminato da21, contro ogni aspettativa del pubblico. Nessuno infatti si aspettava che il giovane cantante non arrivasse in finale, e la sua uscita di scena ha fatto storcere il naso ai più. Luca tuttavia si è dichiarato più che soddisfatto del suo percorso all’interno

Advertising

MihaelaCiocan7 : @amicii_news Rudy celeste fore de amici loro devere esere a purtare matonele per vedere come se fa fatica a lavorar… - CantuMaura : @ilavch È una delle pochissime esibizioni ad amici in cui la telecamera è li: passaggio veloce su Rudy, Stefano, pu… - Vincenzoporcel8 : RT @koala_moonlight: Ma sentiamo cosa pensa Rocco Hunt di Aka. Mi fido più di lui che di uno come Rudy Zerbi che non ne ha mai azzeccata un… - sophiozz : Forse e non ironicamente la più bella voce mia passata ad Amici Ma oggi Rudy Zerbi a Cassandra direbbe che non emoz… - andreastoolbox : #Amici 21, Rudy Zerbi ha negato a LDA di suonare il piano? Scoppia la polemica -