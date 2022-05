Ambasciatrice polacca Anders | Nessuna minaccia a integrità territoriale ucraina | la Polonia sostiene Kiev

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che dallapuò arrivare unaper l'dell'. Su questa affermazione ha risposto, parlando con l'Adnkronos, l'in Italia Anna Maria, sottolineando che “l'invasione russa ha mostrato chiaramente anche ai più dubbiosi da dove provenga laall'dell'. Laè impegnata da anni nel sostegno all'. Non sorprende quindi che il nostro impegno nell'aiutaresia aumentato ulteriormente dopo l'aggressione russa all'. La ...