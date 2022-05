AEW | Raggiunto il milione di incassi per Forbidden Door

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La AEW s è lanciata nel business del prowrestling da qualche anno e la promotion di Tony Khan sta facendo passi da gigante con eventi straordinari e piazza record su record di show in show. A fine giugno ci sarà il tanto atteso show in collaborazione con la New Japan chiamato “” che ha registrato il sold out in meno di un ora. Ma a quanto pare la famiglia Khan haun altro importante traguardo. One Million Stando alle parole di Tony Khan: “Abbiamo sforato ildiper la vendita di biglietti per quanto riguarda Grand Slam, ma adesso posso confermare che abbiamo oltrepassato questa cifra per Double or Nothing ed il nostro show”.