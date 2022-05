Accoltella l’ex compagna, in passato aveva già ucciso la convivente (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tentato femminicidio a Padova. La 52enne, Accoltellata dall’ex fidanzato, un 50enne, è stata operata d’urgenza e ora, nonostante le condizioni serie in cui versa, è fuori pericolo di vita. L’accaduto si è svolto precisamente all’Arcella, il quartiere più popoloso di Padova: come riportato dalla stampa, un vicino di pianerottolo della vittima, del condominio in via Cafasso, allertato dalle urla della donna, aveva dato l’allarme nella mattinata di martedì e richiesto l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza, dopo averla soccorsa lui stesso. I carabinieri hanno trovato la donna a terra in una pozza di sangue, con una grave ferita da arma da taglio sulla schiena. Solo la fulminea tempestività delle autorità sanitarie, che hanno trasportato d’urgenza la donna all’ospedale di Padova, hanno salvato la vita alla donna, che tutt’ora, dopo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tentato femminicidio a Padova. La 52enne,ta dalfidanzato, un 50enne, è stata operata d’urgenza e ora, nonostante le condizioni serie in cui versa, è fuori pericolo di vita. L’accaduto si è svolto precisamente all’Arcella, il quartiere più popoloso di Padova: come riportato dalla stampa, un vicino di pianerottolo della vittima, del condominio in via Cafasso, allertato dalle urla della donna,dato l’allarme nella mattinata di martedì e richiesto l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza, dopo averla soccorsa lui stesso. I carabinieri hanno trovato la donna a terra in una pozza di sangue, con una grave ferita da arma da taglio sulla schiena. Solo la fulminea tempestività delle autorità sanitarie, che hanno trasportato d’urgenza la donna all’ospedale di Padova, hanno salvato la vita alla donna, che tutt’ora, dopo ...

