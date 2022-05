A chi fanno più male le sanzioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo esperti ed economisti la crescita italiana sarà ridotta di 45 miliardi di dollari, all’incirca due punti di Pil e nel 2022 si perderebbero poco meno di 300 mila posti di lavoro. Ancora non si sa quali saranno gli effetti delle sanzioni sull’economia di Mosca e se riusciranno a fermare l’invasione in Ucraina. All’inizio della guerra, gli analisti avevano previsto un rapido collasso, con banche e aziende russe impossibilitate a pagare i debiti contratti con il sistema finanziario internazionale, ma così non è stato. Si vedrà in seguito se l’esclusione dal circuito Swift per le transazioni monetarie e l’embargo su una serie di prodotti, dai quali però restano esclusi quelli petroliferi, otterranno l’effetto sperato. I dubbi sono molti, perché dalla guerra di Cuba in poi, nessun Paese è mai stato completamente messo al tappeto a causa delle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo esperti ed economisti la crescita italiana sarà ridotta di 45 miliardi di dollari, all’incirca due punti di Pil e nel 2022 si perderebbero poco meno di 300 mila posti di lavoro. Ancora non si sa quali saranno gli effetti dellesull’economia di Mosca e se riusciranno a fermare l’invasione in Ucraina. All’inizio della guerra, gli analisti avevano previsto un rapido collasso, con banche e aziende russe impossibilitate a pagare i debiti contratti con il sistema finanziario internazionale, ma così non è stato. Si vedrà in seguito se l’esclusione dal circuito Swift per le transazioni monetarie e l’embargo su una serie di prodotti, dai quali però restano esclusi quelli petroliferi, otterranno l’effetto sperato. I dubbi sono molti, perché dalla guerra di Cuba in poi, nessun Paese è mai stato completamente messo al tappeto a causa delle ...

