Un ginocchio malandato sul cammino di Papa Francesco (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Terza apparizione di seguito in sedia a rotelle: Papa Francesco ha un ginocchio che non va. Lo ha raccontato lui stesso, ma lo si vede con ogni evidenza. Un legamento lacerato, versamenti, aspirazioni di siero. Soprattutto l'anagrafe: il Pontefice ha 85 anni, ed un fisico corrispondente all'età. Ragion per cui rimbalzano le prime indiscrezioni sulle modifiche da apportare a quelli che sono i piani a breve e medio periodo: se la situazione non cambierà non si può escludere l'intervento chirurgico. Scrive la stampa libanese, ed "Il Sismografo" rilancia, che la visita di Bergoglio a Beirut (mai confermata ufficialmente, ma data per scontata in tutte le stanze della Curia) rischia di essere posticipate: era prevista per metà giugno, ora slitterebbe non si sa bene di quanto. Per capire quanto fosse un segreto conosciuto da tutti, ...

