Ucraina | la solidarietà di Kim Jong-un a Putin | «Pieno supporto alla causa di Mosca»

(Di martedì 10 maggio 2022) Il leader della Corea del Nord Kim-un ha espresso «ferma» a Vladimirsua operazione militare in. In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Vittoria dei sovietici sul nazifascismo, festeggiato ieri 9 maggio in Russia,-un ha inviato un messaggio al presidente, esprimendo vicinanza «del popolo russo per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili e per salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del Paese». A darne notizia è l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna.-un ha anche detto di essere «convinto che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno maggiormente in conformità con le esigenze dei ...