Ucraina choc | decine di cadaveri di soldati russi abbandonati E Mosca non li ' reclama'

_Nico_Piro_ : #4maggio Torniamo a parlare di #guerra e di #pace di vittime civili (in #Ucraina 3,193 morti e 3,353 feriti) di 'K… - francang1950 : Ucraina choc: decine di cadaveri di soldati russi abbandonati per le strade e nelle case a Kharkiv - ubaloatiotu : Ucraina, l'intercettazione dei servizi segreti: 'Questo figlio di p...'. Cosa succede davvero al fronte - anna_kouadio : RT @Libero_official: Ucraina, l'intercettazione dei servizi segreti: 'Questo figlio di p...'. Cosa succede davvero al fronte - Marco02839896 : RT @Libero_official: Ucraina, l'intercettazione dei servizi segreti: 'Questo figlio di p...'. Cosa succede davvero al fronte -

Leggi anche > Guerra in, la diretta. Azovstal, è assedio. Truppe bielorusse al confine. Cadaveri di soldati russi in vagoni frigo Il capo della regione di Kharkiv ha ricordato che esistono ...Guerra, le intercettazionimadre - figlio: 'Mi piace torturare gli ucraini' Konstantin Solovyo , militare russo di soli vent'anni, viene intercettato dall' intelligencementre racconta alla madre Tatiana i vari ... "Colpiti dal fuoco amico": l'errore choc dell'artiglieria russa L'ultimo in ordine di tempo è accaduto poche ore fa quando i soldati russi hanno lanciato missili termobarici contro le loro stesse truppe e posizioni. Capiamo che a maggio c'è la tradizione di cucina ...“Trecento persone sono state aiutate ad avere o un aborto farmacologico o sono state portate nelle cliniche all'estero. La situazione è peggiore per le rifugiate ucraine che arrivano in Polonia, rigua ...