Tale e Quale Show 2022, ecco quali ex Vipponi del Gf Vip 6 potrebbero far parte del cast! (Di martedì 10 maggio 2022) La macchina di Rai Uno ha già messo in moto i motori per la prossima edizione di Tale e Quale Show, il Talent condotto da Carlo Conti e giunto alla sua dodicesima edizione. Lo scorso anno hanno vinto i Gemelli di Guidonia, al secondo posto si è classificata Francesca Alotta, al terzo posto Deborah Johnson. Nel cast anche due amatissimi Vipponi del Gf Vip 5: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Le loro performance non hanno affatto deluso lo spettatore da casa, ma se le qualità di Stefania, con alle spalle una lunga carriera televisiva, erano già note, a stupirci è stato Pretelli. Ironico, istrionico e divertente, Pierpaolo ha poi fatto parte del cast per qualche puntata di Domenica In e ha iniziato a lavorare in radio. Secondo quanto riportato dai colleghi di ...

