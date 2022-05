RISULTATI | SIW Punto di Rottura 07 05 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 maggio 2022) Idello Special Event di System andato in scena lo scorso Sabato (e in replica Martedì sul Canale Twitch della federazione) a Cascina (PI): SIW Special:diSabato 7 Maggio – Cascina (PI) Split Or Alive Tag Team MatchMost Wanted (Pan & Picchio) battono High Society /Alex Flash & Liam Massett) w/Electra SIW WILD TitleIvan Blake (c) batte Lucifer Brox w/Emily Ramirez e mantiene il Titolo SIW Genesis TitleEmanuel El Gringo (c) batte Alex Sheridan per Squalifica, El Gringo mantiene il Titolo Submission Match for SIW Italian TitleTempesta (c) batte Darko e mantiene il Titolo