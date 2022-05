Riccardo Guarnieri e Ida Platano | parla una dama | C' è qualcosa

Advertising

PasqualeMarro : #uominiedonne Maria de Filippi non le manda a dire a Riccardo Guarnieri - infoitcultura : Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Tina continua a non credere alla coppia - infoitcultura : Riccardo Guarnieri messo alle strette: “devi ammettere qualcosa?”. Dopo mesi arriva la verità - maryadefilippi : A me di quello che dicono gli altri sinceramente interessa poco. -Riccardo Guarnieri, #UominieDonne, 09/05/2022 - LaFra2021 : Rapporto tossico : vedi alla voce Riccardo Guarnieri #uominiedonne -

... inoltre, anche su Ida Platano che sta frequentando Marco per il quale ha deciso di mettere un punto ad ogni gesto nei confronti dinon ballando più con lui....GELOSO DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE/ "Uscirei con lei..." Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci ancora spazio per Ida Platano e. Dopo i commenti ...Uomini e Donne, anticipazioni 10 maggio: oggi dovremmo rivedere in studio un'amatissima coppia formatasi nell'ambito del Trono Over e sempre per quanto riguarda i protagonisti 'senior' del dating show ...La dama bresciana non vive un buon momento: un post sui social preoccupa i fan di Uomini e Donne Non è un momento semplicissimo per Ida Platano a ...