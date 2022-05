Programmi TV di stasera | martedì 10 maggio 2022 Rai2 ricorda Gilles Villeneuve a 40 anni dalla sua morte

(Di martedì 10 maggio 2022)Rai1, ore 20.30: Eurovision Song Contest Novità Intrattenimento. In diretta da Torino, scatta l’edizione italiana dell’Eurovision con la diretta della prima semifinale. A guidare il pubblico italiano saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico commenteranno la serata d’esordio condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il genio e la creatività italiani saranno il tema principale della prima semifinale, che vedrà le esibizioni – nell’ordine di apparizione – di Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Paesi Bassi, Moldavia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Grecia, Norvegia e Armenia. Sul palco dell’Eurovision si scatenerà, inoltre, la “Dance of beauty” e il Palaolimpico si trasformerà in una grande ...

wearenick : @Spalmapate è sulla Rai, quest’anno siamo paese ospitante quindi Rai 1 stasera giovedì e sabato. Ma è ovvio che se… - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 10 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda - zazoomblog : Programmi TV di stasera lunedì 9 maggio 2022. Su Rai1 il finale di Nero a Metà 3 - #Programmi #stasera #lunedì… - Frances99991352 : RT @alys_rose97: Che programmi abbiamo stasera? ?????? #basciagoni - SerenaCola : RT @alys_rose97: Che programmi abbiamo stasera? ?????? #basciagoni -

Guida tv di martedì 10 maggio: idella sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - ... IT - TG4 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 139 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - FUORI DAL ..., Fiction e Seriein TV Tra i principaliin tv vi segnaliamo: Nero a metà 3 (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1 Made in Sud (show comico), in onda ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Cartabianca che andrà in onda stasera, 10 maggio 2022 su Rai 3. Torna l’appuntamento settimanale con il programma di attualità, condotto da Bianca ...Consigli su cosa guardare stasera in Tv La redazione propone film e programmi interessanti. Inoltre, staserà andrà in onda la prima puntata di Eurovision 2022.