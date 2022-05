Menopausa precoce: cause, sintomi iniziali e cure per affrontarla (Di martedì 10 maggio 2022) Menopausa precoce e fertilità (Credits Getty Images) Sbalzi di umore, vampate, stanchezza. La Menopausa precoce ha un carico importante di implicazioni fisiche e psicologiche. Quello che a 50-51 anni nella donna italiana può essere considerato un evento normale, prima dei 40-45 rappresenta una vera e propria malattia ormonale. Riconoscere i sintomi iniziali della Menopausa precoce è fondamentale per intervenire da subito con il trattamento. Che è sempre e comunque consigliato. Numerosi studi hanno dimostrato infatti che la Menopausa precoce si associa ad un più elevato tasso di mortalità per tutte le cause, con un maggior rischio di eventi cardiovascolari (infarto, ictus) e di malattie ... Leggi su amica (Di martedì 10 maggio 2022)e fertilità (Credits Getty Images) Sbalzi di umore, vampate, stanchezza. Laha un carico importante di implicazioni fisiche e psicologiche. Quello che a 50-51 anni nella donna italiana può essere considerato un evento normale, prima dei 40-45 rappresenta una vera e propria malattia ormonale. Riconoscere idellaè fondamentale per intervenire da subito con il trattamento. Che è sempre e comunque consigliato. Numerosi studi hanno dimostrato infatti che lasi associa ad un più elevato tasso di mortalità per tutte le, con un maggior rischio di eventi cardiovascolari (infarto, ictus) e di malattie ...

Acquadiggio : @ItaliaViva @elenabonetti Giusto , Solo quelle in menopausa , non precoce - Laura_Bennati : @sanacore_ E adesso sappiamo il motivo no? Non sei una quarantenne che ha già sgravato o in menopausa precoce. - StefaniaDerveni : RT @Radfem_Italia: Quello che i chirurghi non dicono. Rimozione delle ovaie e menopausa precoce -parte del pacchetto di “transizione FtoM”-… - grizzoschettino : @Lorena_Sca_ La menopausa precoce, ma, credo, l'abbia copiata da Conad ?? - Fandrake3 : @simolar1984 @ilgiornale Pensavo a una menopausa precoce ???????????????????????????????? -