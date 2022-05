M5S, Cammarano: “Area Sele-Tanagro e Alburni (Seta), al via sperimentazione pilota della strategia aree interne” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente della Commissione speciale aree interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano: “Un altro importante passo avanti è stato compiuto in queste ore per il rilancio delle nostre aree interne. Con delibera di giunta, la Regione Campania ha infatti riconosciuto il comprensorio Sele-Tanagro e Alburni come Area pilota su cui sarà possibile avviare la sperimentazione definita dalla strategia nazionale delle aree interne. Fanno quindi parte degli Enti aderenti alla strategia delle aree interne, i comuni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidenteCommissione specialee consigliere regionale M5S Michele: “Un altro importante passo avanti è stato compiuto in queste ore per il rilancio delle nostre. Con delibera di giunta, la Regione Campania ha infatti riconosciuto il comprensoriocomesu cui sarà possibile avviare ladefinita dallanazionale delle. Fanno quindi parte degli Enti aderenti alladelle, i comuni ...

