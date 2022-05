Il dialogo segreto tra sistema immunitario e microbiota

Leggi su panorama

(Di martedì 10 maggio 2022) Non è per fare le vittime, ma così è: le donne portano, a livello globale, l’80 per cento del carico di sofferenza e di malattia. In parte perché in molti paesi la discriminazione fa in modo che abbiano un minore accesso alle cure mediche, in parte perché, dal punto di vista biologico, sono proprio diverse. Lei si ammala di più di alcune malattie, ha una soglia del dolore più bassa, reagisce in maniera differente a numerosi farmaci. Tra le malattie tipiche del genere femminile ci sono quelle autoimmuni (come l’artrite reumatoide, per citarne una). Solo in Italia, sono 5 mila le pazienti che soffrono di queste patologie, causate da unche in alcuni casi aggredisce l’organismo anziché difenderlo: e nelle donne, le difese immunitarie sono più predisposte a questa sorta di «fuoco amico». Una chiave per capire meglio il perché di queste ...