Il commissario Ricciardi 2, quando esce? Al via le riprese (Di martedì 10 maggio 2022) Il commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha riscosso grandissimo successo e tutti sono in attesa della seconda stagione. Ebbene, come rivela il portale Tvsoap, tra qualche settimana inizieranno le riprese del nuovo ciclo di episodi della saga con protagonista Lino Guanciale nei panni del malinconico commissario della Regia Questura di Napoli. Il commissario Ricciardi, seconda stagione: al via le riprese dei nuovi episodi Il commissario Ricciardi, la serie con protagonista Lino Guanciale nei panni del malinconico commissario Luigi Alfredo Ricciardi ha conquistato il pubblico italiano che non vede l'ora di poter tornare ad apprezzare le sue particolari indagini. ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Il, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha riscosso grandissimo successo e tutti sono in attesa della seconda stagione. Ebbene, come rivela il portale Tvsoap, tra qualche settimana inizieranno ledel nuovo ciclo di episodi della saga con protagonista Lino Guanciale nei panni del malinconicodella Regia Questura di Napoli. Il, seconda stagione: al via ledei nuovi episodi Il, la serie con protagonista Lino Guanciale nei panni del malinconicoLuigi Alfredoha conquistato il pubblico italiano che non vede l'ora di poter tornare ad apprezzare le sue particolari indagini. ...

Advertising

lostthemoth : Che voglia di andare a Napoli per le riprese di MF e Il commissario Ricciardi ?? - DesireSantoro2 : @VeronicaCocco2 Mi manca nero a metà, i bastarti di pizzofalcone e il commissario ricciardi! - FOVRTIMESALADY : due anni fa finivo la saga del Commissario Ricciardi?? - ComuneTaranto : Per consentire le riprese cinematografiche della 2° serie Tv 'Il commissario Ricciardi' , dal 5 maggio al 2 luglio… - tiziana_oggiano : RT @Whatever__11: “Per la prima volta veniva provata la tela per la realizzazione del celebre impermeabile del Commissario Ricciardi”???? ??h… -