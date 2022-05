Ex Ilva | il rifiuto della proposta di trasferimento dei fondi

Advertising

La Prealpina

... le associazioni green che ci risparmiano dai veleni dell'olio di palma ma non da quelli dell', ... nel più puro slang imperiale, una "scuola" filosofica i cui proseliti condividono un...... a seguito deldella direzione aziendale di discutere con i lavoratori. Stamane è ... La Uilm denuncia la lenta e incessante distruzione dell'exsulla pelle dei lavoratori e dei cittadini; ... Ex Ilva: Collina (Pd), dem per no, ma poi forzatura 5S I commenti sul rifiuto della proposta Il vicepresidente M5S Mario Turco ... ma deve avvenire in un quadro di chiarezza e certezza. Che sul futuro dell’ex Ilva mancano. Torniamo perciò a chiedere con ...«Ad oggi la produzione di Acciaierie d’Italia consuntivata ad aprile è di appena 1.292.000 tonnellate circa e da quello che sappiamo, ha sospeso anche la consegna di ordini regolarmente confermati. Un ...