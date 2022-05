Eurovision, la classifica dei bookmaker: l’Ucraina favorita per la vittoria. Ma i più ascoltati restano Blanco e Mahmood (Di martedì 10 maggio 2022) Da regolamento, nessuno può lanciare messaggi politici sul palco dell’Eurovision Song Contest. Da prassi, qualcosa succede in ogni edizione. Sembra quindi improbabile che, mentre in Europa si sta combattendo il conflitto più esteso dalla fine della Seconda guerra mondiale, il palco dell’Eurovision rimanga privo di ogni riferimento all’attualità. Anzi. Secondo i bookmaker proprio la scelta del vincitore potrebbe essere il più grande gesto politico del Festival. Al momento i favoriti per la vittoria finale sono sono i Kalush Orchestra, la band che rappresenterà l’Ucraina con il brano Stefania. Le probabilità di vittoria sono altissime. Il portale Eurovisionworld ha messo insieme le quote assegnate dalle principali società che si occupano di scommesse e ha stimato lo ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Da regolamento, nessuno può lanciare messaggi politici sul palco dell’Song Contest. Da prassi, qualcosa succede in ogni edizione. Sembra quindi improbabile che, mentre in Europa si sta combattendo il conflitto più esteso dalla fine della Seconda guerra mondiale, il palco dell’rimanga privo di ogni riferimento all’attualità. Anzi. Secondo iproprio la scelta del vincitore potrebbe essere il più grande gesto politico del Festival. Al momento i favoriti per lafinale sono sono i Kalush Orchestra, la band che rappresenteràcon il brano Stefania. Le probabilità disono altissime. Il portaleworld ha messo insieme le quote assegnate dalle principali società che si occupano di scommesse e ha stimato lo ...

