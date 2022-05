Eurovision 2022, tifo da stadio e bandiere della pace per i concorrenti ucraini (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – tifo da stadio, pubblico che batte il tempo con le mani e inquadrature su bandiere della pace per l’ingresso sul palco della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 dei concorrenti ucraini, la Kalush band, grandi favoriti della vigilia con il brano ‘Stefania’: un brano tra folk, pop e rap, dedicato dal leader del gruppo alla mamma ma diventato una sorta di inno alla madre patria nei giorni della guerra contro l’invasione russa. I Kalush entrano in scena come sesti cantanti in gara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –da, pubblico che batte il tempo con le mani e inquadrature super l’ingresso sul palcoprima semifinale dell’Song Contestdei, la Kalush band, grandi favoritivigilia con il brano ‘Stefania’: un brano tra folk, pop e rap, dedicato dal leader del gruppo alla mamma ma diventato una sorta di inno alla madre patria nei giorniguerra contro l’invasione russa. I Kalush entrano in scena come sesti cantanti in gara. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

