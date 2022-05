Corsa salvezza, Christian Vieri indica la favorita numero uno (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Christian Vieri si sbilancia e indica la sua favorita nella Corsa alla salvezza. L’ex attaccante di Juventus e Lazio svela il suo pronostico in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Mi sbilancio per dire che è una lotta meravigliosa. E per fare solo un nome: Salernitana“, sono le parole di Vieri alla rosea, “Incredibile Nicola, mai visto cambiare una squadra così, e adesso davvero può salvarsi. Salerno, Cagliari, Genova, La Spezia: in queste due settimane si dorme poco ovunque“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –si sbilancia ela suanellaalla. L’ex attaccante di Juventus e Lazio svela il suo pronostico in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Mi sbilancio per dire che è una lotta meravigliosa. E per fare solo un nome: Salernitana“, sono le parole dialla rosea, “Incredibile Nicola, mai visto cambiare una squadra così, e adesso davvero può salvarsi. Salerno, Cagliari, Genova, La Spezia: in queste due settimane si dorme poco ovunque“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

infoitsport : Corsa salvezza: 6 squadre ancora in lotta. Samp e Spezia in vantaggio, Venezia quasi spacciato - anteprima24 : ** Corsa #Salvezza, Christian #Vieri indica la favorita numero uno ** - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali 2022: il regolamento e su chi deve fare la corsa l’Italia per la salvezza - #Hockey… - sportli26181512 : Corsa salvezza: 6 squadre in lotta. Samp e Spezia in vantaggio, Venezia quasi spacciato: Corsa salvezza: 6 squadre… - Gazzetta_it : Corsa salvezza: 6 squadre ancora in lotta. Samp e Spezia in vantaggio, Venezia quasi spacciato -