(Di martedì 10 maggio 2022) La serie Netflix ‘’ è tra le più viste del momento: ci sarà anche una seconda stagione?leè uscita solo 5 giorni fa sulla piattaforma di streaming più famosa del mondo, ma ha già raccolto parecchi consensi. La serie parla delle vicende del criminale più famoso ed amato di Svezia,Olofsson, che è interpretato da Bill Skarsgard. Negli anni ’70, l’uomo ha compiuto tutta una serie di crimini, tra cui molte rapine, che lo hanno reso una vera e propria celebrità nel suo paese natale, una sorta di Lupin scandinavo.(screenshot)La miniserie, composta da 6 puntate, unisce elementi del genere crime – com’è prevedibile per un soggetto del genere – a toni da commedia; il tutto è dipinto attraverso gli sgargianti colori ...

Advertising

zazoomblog : Clark 2 si farà? - #Clark #farà? -

Vesuvius.it

Ecco gli schieramenti ufficiali: TRIESTE - Banks,, Grazulis, Konate, Mian. Coach: Ciani. A ... una partita che ci dirà se la NutriBulletil miracolo arrivando ai playoff, ipotesi difficile ...... il figlio diKent, Jonathan (il nuovo Superman) aveva fatto pubblicamente coming out ... Russia e il programma omofobo 'I'm not gay' Superman bisexparte - insieme ad altri supereroi queer ... Clark 2 si farà Come stanno veramente le cose