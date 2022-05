Ceccarini sul mercato | “Leao rinnoverà il contratto Lautaro Martinez non vuole lasciare l’Inter ma…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 10 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Nicolò, esperto di calciononché direttore di TMW Radio. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.: “Sarà l’uomo simbolo per l’immediato futuro dei rossoneri” “ilperché è molto legato all’ambiente: sarà uno degli uomini simbolo per quanto riguarda l’immediato futuro dei rossoneri. Berardi? Scenario da seguire come Asensio del Real. Molto dipenderà dal passaggio di proprietà, per cui magari si potrebbe andare su obiettivi ancora più ricchi. Milinkovic-Savic? La Juve gradisce il giocatore, ma il prezzo del cartellino è molto ...