Cadaveri dei soldati russi abbandonati: l'orrore nei vagoni freezer (Di martedì 10 maggio 2022) Corpi di soldati russi ammassati nei vagoni frigo di un treno. Le immagini choc sono state girate da Al Jazeera. Mosca non rivuole i suoi uomini e li abbandona in Ucraina Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Corpi diammassati neifrigo di un treno. Le immagini choc sono state girate da Al Jazeera. Mosca non rivuole i suoi uomini e li abbandona in Ucraina

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - _Nico_Piro_ : soddisfatti sotto ai video horror dei cadaveri dei russi uccisi) né gli eroici resistenti ucraini (nel marketing de… - tuono62 : @ImolaOggi Se fossi il padre di uno dei ragazzi morti per colpa del vaccino dietro di me ci sarebbe una scia di cad… - angelicapenny : RT @conteDartagnan: La Parata dei cadaveri Russi…Migliaia di soldati russi morti in vagoni refrigerati…Putin si rifiuta di prenderli gli Uc… - Gaiagioialiber1 : RT @felicya999: fren vi ricordate quando in india avevano finito ila legna per cremare i cadaveri dei morti di covis? -