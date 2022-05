(Di martedì 10 maggio 2022) Ilpensa adel Liverpool e lo stesso attaccante avrebbe espresso la sua voglia di trasferirsi inLe strade dele di Sadiopotrebbero presto incontrarsi. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti,del Liverpool, che ha il contratto in scadenza nel 2023, avrebbe espresso la sua intenzione di trasferirsi in. Il senegalese pensa che in Liga possa ambire per nuovi traguardi e soprattutto lottare per vincere il. Il, dal canto suo, osserva interessato e monitora la situazione pronto ad affondare il colpo a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioPillole : Il #Barcellona cerca rinforzi a centrocampo. Occhi puntati su #BernardoSilva del #ManchesterCity, che potrebbe rien… - theblondie__ : Mattia guardami negli occhi e dimmi che a Barcellona portiamo aggiornamenti - Roberta_Siro : RT @juvinsight: Mezzo mondo ha messo gli occhi su Matheus #Nunes, centrale di centrocampo classe 1998 dello #SportingLisbona. Le squadre ch… - D_IP17 : @ukl_peppe14 @ADeLaurentiis @sscnapoli il Brasiliano è un fenomeno. Non a caso il Barcellona mise subito gli occhi di lui - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Mezzo mondo ha messo gli occhi su Matheus #Nunes, centrale di centrocampo classe 1998 dello #SportingLisbona. Le squadre ch… -

Calcio News 24

Ilpensa a Mané del Liverpool e lo stesso attaccante avrebbe espresso la sua voglia di trasferirsi in blaugrana Le strade dele di Sadio Mané potrebbero presto incontrarsi. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l'attaccante del Liverpool, che ha il contratto in scadenza nel 2023, avrebbe espresso ...... mentre i nerazzurri hanno ancora neglila sconfitta col Bologna che potrebbe essere costata ...potrebbero vincere per la 15° volta come solo altre quattro squadre in Europa (31 Copa ... Barcellona, occhi su Mané: l’attaccante vuole il Pallone d’oro in blaugrana Una rosa rossa, un libro, San Giorgio, un drago, una principessa: è la nostra mostra dedicata a San Jordi y el dragon allestita alla Biblioteca civica. In un tempo antico un drago viveva in una palude ...Tutte le notizie live e gli aggiornamenti sulla Champions League e la Uefa Europa League News Premier League News La Liga Santander News Bundesliga News Ligue 1 e Ligue One News Eredivise News Jupiler ...