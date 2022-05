Assegno unico: come controllare i pagamenti e modalità di erogazione (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo la Circolare numero 23 del 9 febbraio 2022 con istruzioni e chiarimenti sulle modalità di erogazione, con il Messaggio numero 1962 del 9 maggio L’Inps ha introdotto alcune nuove funzionalità che riguardano l’Assegno unico universale. In particolare, sono stati rilasciati dei nuovi servizi che permettono di: modificare la domanda; visualizzare i pagamenti; visualizzare eventuali anomalie o incompletezze. Anche i figli maggiorenni possono fare domanda per la quota a loro spettante, se in possesso dei requisiti richiesti. L’erogazione avverrà tramite accredito all’IBAN indicato in fase di presentazione della domanda, ma potrà essere riscosso anche in contanti presso l’ufficio postale. Vediamo quindi tutte le novità e le istruzioni Inps sulle modalità di pagamento, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo la Circolare numero 23 del 9 febbraio 2022 con istruzioni e chiarimenti sulledi, con il Messaggio numero 1962 del 9 maggio L’Inps ha introdotto alcune nuove funzionalità che riguardano l’universale. In particolare, sono stati rilasciati dei nuovi servizi che permettono di: modificare la domanda; visualizzare i; visualizzare eventuali anomalie o incompletezze. Anche i figli maggiorenni possono fare domanda per la quota a loro spettante, se in possesso dei requisiti richiesti. L’avverrà tramite accredito all’IBAN indicato in fase di presentazione della domanda, ma potrà essere riscosso anche in contanti presso l’ufficio postale. Vediamo quindi tutte le novità e le istruzioni Inps sulledi pagamento, ...

