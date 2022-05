Anticipazioni Uomini e Donne del 10 05 22 | Veronica Rimondi a sorpresa elimina uno dei corteggiatori

(Di martedì 10 maggio 2022) Oggi, martedì 10 Maggio, è stata registrata una nuova puntata di. Il famoso dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dai due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha raccontato le vicende che si alternano tra il parterre del Trono Over e i ragazzi del Trono Classico. Grazie al collega della pagina Instagram “classicoeover“, possiamo darvi qualche anticipazione di ciò che è successo:Trono Classico:, la tronista, hato definitivamente Federico Dainese. La scelta, a quanto pare, è stata reciproca: lei volevare lui ma anche lui voleva autorsi, anche se è stata un po’ di piùa voler ...

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, eliminazione nel Trono Classico #uominiedonne - IsaeChia : #Anticipazioni #UominieDonne del 10/05/22: Veronica Rimondi a sorpresa elimina uno dei corteggiatori - achibaat007 : Anticipazioni Uomini E Donne, Gemma Incassa Un Duro Colpo: Luca Verso La Scelta -

...che si dice in semplici parole "i piedi per terra" Noi siamo degli, siamo delle piccole cose, meravigliose però eh, meravigliose! ", ha concluso l'attore come si legge nelle...e Donne/registrazione 10 maggio: Luca Salatino sceglie“Su canale 5 comincia un viaggio sulle pagine di un diario sbiadito” ci svela la voce narrante della nuova soap di Mediaset, Un altro domani. Addio al mondo turco, questa estate si torna a pescare in ...Spettacoli e Cultura - Secondo i vari resoconti Tina Cipollari inviterà Biagio a fare la passerella sulle note di una canzone scelta dalla stessa opinionista. Chissà quale sarà la canzone scelta. Al ...