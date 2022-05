AlphaTauri | gara sfortunata a Miami per la scuderia di Faenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Due facce della stessa medaglia. Le prestazioni future didovranno far fede alle prove del sabato cancellando, rapidamente, una domenica che non ha regalato gioia a nessuno dei due piloti dellasorella della Red Bull. Le qualifiche in Florida avevano portato Yuki Tsunoda e Pierre Gasly a disputare le Q3 e la possibilità di terminare a punti sembrava essere piuttosto completa. La corsa del Gran Premio diha scritto trame piuttosto nefaste per il tema di: il giapponese è uscito dalla zona punti, dopo una prestazione piuttosto negativa, terminando al dodicesimo posto, mentre il francese è stato limitato dal doppio incidente con Fernando Alonso e Lando Norris che lo ha estromesso dalla contesa., le parole di Tsunoda e Gasly “Sono molto deluso – ha ammesso ...