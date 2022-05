Abraham sostituito | l' abbraccio e il bacio alla mano di Mou

Advertising

fioreWdesign : @eddajesu Mercato Roma: sostituito Dzeko con Abraham, Spinazzola infortunato con Vina. Su una squadra arrivata settima - fioreWdesign : @SkySport Campagna acquisti di quest'anno: sostituito Dzeko con Abraham, Spinazzola rotto con Vina. Squadra settima lo scorso anno. -

Sport Fanpage

Succede all'89' di Fiorentina - Roma al Franchi di Firenze. L'attaccante giallorosso, Tammy, uscendo parla con José Mourinho e alla fine gli bacia la manoLa notte del Franchi non è stata una delle migliori serate per Tammy. L'attaccante inglese, eroe di Conference e autore del gol che ha regalato la finale di ...da José Mourinho quasi ... Abraham bacia la mano di Mourinho, è come un figlio: la tenerezza del bomber della Roma Sostituito da José Mourinho quasi allo scadere dopo una gara ... Al 90' il cambio: entra Shomurodov, fuori Abraham. L'inglese si è diretto immediatamente verso la panchina della Roma, dove lo ...