Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2022 ore 18:45 (Di lunedì 9 maggio 2022) Viabilità DEL 9 MAGGIO 2022 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GUASTO TECNICO TRA SALONE E LABICO; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CASSIA VEIENTANA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI, FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)DEL 9 MAGGIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GUASTO TECNICO TRA SALONE E LABICO; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CASSIA VEIENTANA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI, FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO, ...

