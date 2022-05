Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione è in viaggio il Presidente del Consiglio Mario Draghi per gli Stati Uniti per Washington dove domani incontrerà il presidente Joe biden alla Casa Bianca al centro del colloquio Mi aiuti all’ucraina le sanzioni contro Mosca e la corsa per l’indipendenza dal gas Russo incanto in Italia si allarga il fronte che spinge per una soluzione negoziale alla guerra Moscati F comincia ad esprimere perplessità proprio sulla foto di Natale Stati Uniti vivaio dice dobbiamo supportare l’Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e l’Italia continuerà a lavorare per la pace ma non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo Russo pagina trovi del sottosegretario alla salute Andrea Costa spiega che il paese il governo hanno scelto la gradualità per ...