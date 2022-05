Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 14:10 (Di lunedì 9 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio un’impressionante sfoggio di Potenza militare sfila davanti alle mura del Cremlino in testa alla sfilata dei missili nucleari di ultima generazione 131 mezzi militari di terra 11 mila soldati e carri armati mentre la parte aerea della parata è stata cancellata a causa del tempo questo almeno il motivo Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino dmitry peskov ha l’agenzia di stampa Ria novosti la cerimonia avrei dovuto presentare 77 aerei che sorvolano la Piazza Rossa nella capitale da Mosca Vladivostok sulla costa russa del Pacifico la Russia celebra così il giorno della Vittoria è la sconfitta del nazismo nel 1945 Ma per il presidente russo Vladimir Putin è l’occasione per rivendicare le offensive l’invasione in Ucraina contro la minaccia inammissibile ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio un’impressionante sfoggio di Potenza militare sfila davanti alle mura del Cremlino in testa alla sfilata dei missili nucleari di ultima generazione 131 mezzi militari di terra 11 mila soldati e carri armati mentre la parte aerea della parata è stata cancellata a causa del tempo questo almeno il motivo Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino dmitry peskov ha l’agenzia di stampa Ria novosti la cerimonia avrei dovuto presentare 77 aerei che sorvolano la Piazza Rossa nella capitale da Mosca Vladivostok sulla costa russa del Pacifico la Russia celebra così il giorno della Vittoria è la sconfitta del nazismo nel 1945 Ma per il presidente russo Vladimir Putin è l’occasione per rivendicare le offensive l’invasione in Ucraina contro la minaccia inammissibile ...

