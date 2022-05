Ultime Notizie – 9 maggio, vernice contro ambasciatore Russia in Polonia – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ambasciatore della Russia in Polonia, Sergei Andreev, a Varsavia nelle celebrazioni del 9 maggio è stato contestato da un gruppo di persone che gli hanno anche gettato addosso vernice rossa mentre deponeva una corona di fiori a il cimitero dei caduti sovietici nella capitale polacca in occasione della Giornata della Vittoria con cui Mosca celebra la vittoria sulla Germania nazista alla fine della Grande guerra patriottica. Il viso e la camicia del diplomatico, che è rimasto in silenzio, sono stati coperti di rosso. ????? ?? ? ?????? ?????? ????????, ?????????? ? ??????? ?? ???????? ????????? ??????, ?????? ??????? ??????? pic.twitter.com/OPGMThsvB1 — ?????? ???????? (@adagamov) May 9, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) L’dellain, Sergei Andreev, a Varsavia nelle celebrazioni del 9è stato contestato da un gruppo di persone che gli hanno anche gettato addossorossa mentre deponeva una corona di fiori a il cimitero dei caduti sovietici nella capitale polacca in occasione della Giornata della Vittoria con cui Mosca celebra la vittoria sulla Germania nazista alla fine della Grande guerra patriottica. Il viso e la camicia del diplomatico, che è rimasto in silenzio, sono stati coperti di rosso. ????? ?? ? ?????? ?????? ????????, ?????????? ? ??????? ?? ???????? ????????? ??????, ?????? ??????? ??????? pic.twitter.com/OPGMThsvB1 — ?????? ???????? (@adagamov) May 9, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - news24_inter : Rivoluzione in estate ?? - RobertoCasini58 : @elenabonetti Secondo le ultime notizie pare che quel simbolo, naturalmente deprecabile,fosse lì da mesi... non pen… -