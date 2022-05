Ue: Meloni, 'conferenza sul futuro dell'Europa trasformata in farsa' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Oggi si celebra la Festa dell'Europa e si chiudono i lavori della conferenza sul futuro della Ue. Un'iniziativa che avrebbe potuto gettare le basi per una nuova Europa, più rispettosa delle identità nazionali e più centrale nello scacchiere internazionale, ma che i federalisti hanno trasformato in una farsa". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei (Ecr party) Giorgia Meloni "Hanno imposto la loro agenda, respinto tutte le proposte dei Conservatori e hanno allestito una passerella mediatica dai costi sconosciuti e non rappresentativa del sentimento dei popoli -prosegue Meloni-. ECR continuerà a lavorare per dare un'anima e una missione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Oggi si celebra la Festae si chiudono i lavorisula Ue. Un'iniziativa che avrebbe potuto gettare le basi per una nuova, più rispettosae identità nazionali e più centrale nello scacchiere internazionale, ma che i federalisti hanno trasformato in una". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei (Ecr party) Giorgia"Hanno imposto la loro agenda, respinto tutte le proposte dei Conservatori e hanno allestito una passerella mediatica dai costi sconosciuti e non rappresentativa del sentimento dei popoli -prosegue-. ECR continuerà a lavorare per dare un'anima e una missione ...

