Terrorismo: Casellati, “Non dimenticare i caduti degli opposti estremismi” (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – “Non dimenticare è l’imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi. Non dimenticare le vittime che il Terrorismo ha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle forze dell’ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici caduti nel mirino del Terrorismo degli “opposti estremismi” per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale”. E’ quanto ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto), nella cerimonia alla Camera dei Deputati per il giorno della Memoria. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – “Nonè l’imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi. Nonle vittime che ilha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle forze dell’ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblicinel mirino del” per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale”. E’ quanto ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti(foto), nella cerimonia alla Camera dei Deputati per il giorno della Memoria. L'articolo L'Opinionista.

