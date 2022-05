Tardelli: "Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio della Juve, ma nel calcio conta fare punti" (Di lunedì 9 maggio 2022) Db Torino 13/05/2014 - finale Europa League / Siviglia - Benfica / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Marco Tardelli In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli parla dell'... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Db Torino 13/05/2014 - finale Europa League / Siviglia - Benfica / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: MarcoIn un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcoparla dell'...

Advertising

napolista : Tardelli: «Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio della Juve, ma nel calcio conta fare punti» Alla Gazzett… - LucaRuss0 : TARDELLI difende Allegri: “Nel calcio conta far punti. Fiorentina e Sassuolo hanno 15-20 punti in meno” - MondoBN : TARDELLI difende Allegri: “Nel calcio conta far punti. F - Fiorentinanews : Tardelli: 'La #Fiorentina giocherà pure meglio della #Juventus ma ha 15 punti in meno. Rispetto a Firenze ci sono a… - Furiaceca__ : ?? Duello Marco e Giancarlo di Juventus Fiorentina 5-1 stagione 1977/78 reti di Boninsegna, Tardelli, un autogol di… -