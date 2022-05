(Di lunedì 9 maggio 2022) Colorando con la sabbia i piccoli imparano a recuperare il materiale avanzato per poi utilizzarlo in nuovo disegno. L'obiettivo dell'azienda è impattare il meno possibile sull'ambiente. 9 maggio 2022

Advertising

Il Sole 24 ORE

Colorando con la sabbia i piccoli imparano a recuperare il materiale avanzato per poi utilizzarlo in nuovo disegno. L'obiettivo dell'azienda è impattare il meno possibile sull'ambiente. 9 maggio 2022IlEco - friendly è il prodotto di punta per, azienda attenta anche alla filiera corta: 'Si tratta di unche si basa su materiali di recupero. La base della sabbia viene ... Sabbiarelli, il gioco ecofriendly che insegna la sostenibilità - Il Sole 24 ORE Milano, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema della sostenibilità è sempre più presente anche nel mondo del giocattolo. Lo si nota facilmente tra gli stand di Toys Milano & Bay-B, il ...In occasione di Toys Milano 2022 abbiamo parlato con Alberto Ferrari, Amministratore Delegato di Sabbiarelli, che ci ha illustrato le ...