Roma, Giannini: “Meriterebbe un trofeo, è diventata una squadra vera. Su Mourinho…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma Giannini – Giuseppe Giannini, ex capitano storico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de Il Messaggero, sul club giallorosso e Mourinho. Ecco quanto affermato. “Mi piace tantissimo. Ora è diventata una di quelle vere, che può vincere un trofeo. Lo Meriterebbe. Il derby è stato il punto di svolta perché in città ha un significato particolare e, se la vinci, e in quel modo, cambi direzione. I giocatori prendono fiducia, l’ambiente si carica ed è sempre stato così, non è mai una partita normale. Su Mourinho? Ha dato un bel contributo. Il portoghese è un uomo schietto, diretto, a Roma piace uno così. Un trascinatore, si è calato nel popolo, ha saputo prenderlo. Così come ha fatto con la squadra, rischiando: ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– Giuseppe, ex capitano storico della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de Il Messaggero, sul club giallorosso e Mourinho. Ecco quanto affermato. “Mi piace tantissimo. Ora èuna di quelle vere, che può vincere un. Lo. Il derby è stato il punto di svolta perché in città ha un significato particolare e, se la vinci, e in quel modo, cambi direzione. I giocatori prendono fiducia, l’ambiente si carica ed è sempre stato così, non è mai una partita normale. Su Mourinho? Ha dato un bel contributo. Il portoghese è un uomo schietto, diretto, apiace uno così. Un trascinatore, si è calato nel popolo, ha saputo prenderlo. Così come ha fatto con la, rischiando: ...

Advertising

TuttoASRoma : PAROLA DI EX Giannini: “Roma, porti il bello in giro per l’Europa” - siamo_la_Roma : ?? Lunga intervista a Giuseppe #Giannini ?? Le parole del #Principe ?? 'Il derby ha cambiato tutto. #Mourinho? Un tr… - forzaroma : Giannini: “Roma, porti il bello in giro per l’Europa” #ASRoma #UECLfinal - gilnar76 : Giannini: “Il mio grande rimpianto quella finale col Toro. Ebbi l’opportunità di lavorare nella #Roma, ma fui tropp… - filippoASR1927 : RT @PagineRomaniste: #Giannini: '#Pellegrini è capitato al posto giusto al momento giusto. Io sono arrivato alla #Roma e gente come #Falcao… -