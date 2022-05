Roberto Cazzaniga come sta? “In tante mi scrivono ma io non mi fido più” (Di lunedì 9 maggio 2022) La storia di Roberto Cazzaniga è arrivata a una svolta. La guardia di finanza di Monza ha sequestrato circa 74mila euro ed altre disponibilità finanziarie a Valeria Satta, la 39enne sarda che per anni lo ha spinto a fare versamenti di denaro ingenti e Manuela Passaro, la 33enne che li ha presentati. Le due sono indagate per truffa aggravata e continuata. Molti reati però, nel frattempo sono andati in prescrizione: per questo gli inquirenti hanno potuto sequestrare “solo” 75mila euro (su 600 mila versati dal pallavolista). A chiedere al giocatore come sta dopo aver subito una “truffa sentimentale” che lo ha messo in ginocchio finanziariamente e psicologicamente ci hanno pensato Le Iene, anche perché era stato proprio il programma di Italia1 a smascherare tutto: “La notizia del sequestro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) La storia diè arrivata a una svolta. La guardia di finanza di Monza ha sequestrato circa 74mila euro ed altre disponibilità finanziarie a Valeria Satta, la 39enne sarda che per anni lo ha spinto a fare versamenti di denaro ingenti e Manuela Passaro, la 33enne che li ha presentati. Le due sono indagate per truffa aggravata e continuata. Molti reati però, nel frattempo sono andati in prescrizione: per questo gli inquirenti hanno potuto sequestrare “solo” 75mila euro (su 600 mila versati dal pallavoli). A chiedere al giocatoredopo aver subito una “truffa sentimentale” che lo ha messo in ginocchio finanziariamente e psicologicamente ci hanno pensato Le Iene, anche perché erato proprio il programma di Italia1 a smascherare tutto: “La notizia del sequestro ...

