Orsini esce allo scoperto | Voterei per Giuseppe Conte

Il professor Orsini a Non è l'arena elogia anche Giorgia Meloni: "Una persona fantastica". Poi l'apprezzamento per Virginia Raggi: "Sono stato un suo grande ammiratore"

lord_john56 : @intuslegens @AnitaCecolin Orsini esce allo scoperto. Non mi era mai piaciuto e non mi sbagliavo - ForadiniJacopo : @GiovaQuez Direi che con stasera Orsini esce definitivamente dalla sfera intellettuale ed entra in quella psichiatrica - Maddavero : RT @ForadiniJacopo: Direi che con stasera #Orsini esce definitivamente dalla sfera intellettuale ed entra in quella psichiatrica #unopsichi… - ForadiniJacopo : Direi che con stasera #Orsini esce definitivamente dalla sfera intellettuale ed entra in quella psichiatrica… - DenFru181073 : Si può fare test DNA si Orsini? Così per vedere cosa ne esce? -